В рязанской мэрии сообщили, что останки обнаруженные на площади Свободы, будут перезахоронены

В рязанской мэрии сообщили, что останки обнаруженные на площади Свободы, будут перезахоронены. Об этом сообщили на сайте ведомства.

При подготовке опорных конструкций для будущих стел и проведении земляных работ были обнаружены фрагменты останков, которые сейчас переданы на экспертизу. После которой их планируют перезахоронить с соблюдением всех православных канонов.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного. Позже стало известно, что мэрия устанавливает конструктивные элементы, на которых впоследствии будут размещены копии исторических орденов. На месте реконструкции археолог нашел 70 человеческих костей. После этого в следкоме сообщили о том, что проведут проверку на месте работ.