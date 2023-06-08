Убийца мужчины в кафе в Рязани получил 10 лет тюрьмы

Убийца мужчины в кафе в Рязани получил 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Рязанца 1983 года рождения признали виновным в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Инцидент произошел 17 июня 2022 года в помещении одного из рязанских кафе. Между обвиняемым, являющимся индивидуальным предпринимателем, и его знакомым произошел конфликт из-за распределения прибыли от деятельности заведения. В ходе конфликта обвиняемый произвел несколько выстрелов в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался. Обвиняемый скрылся с места преступления и выбросил оружие.

Убийство было раскрыто по горячим следам, обвиняемый задержан и заключен под стражу.

Мужчина признал вину в убийстве знакомого и рассказал об обстоятельствах его совершения.

Суд назначил рязанцу 10 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск жены убитого — на сумму одного миллиона рублей.

Убийство попало на видео. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения.