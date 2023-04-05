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Следователи завершили расследование убийства в кафе в центре Рязани

Следователи завершили расследование убийства в кафе в центре Рязани. Об этом сообщило региональное управление СУ СК России.

Рязанца 1983 года рождения обвиняют в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что 17 июня 2022 года в одном из кафе Рязани между обвиняемым, являющимся ИП, и его знакомым произошел конфликт. Мужчины поспорили из-за распределения прибыли кафе. Во время конфликта предприниматель несколько раз выстрелил в знакомого. От полученных ранений тот умер. Обвиняемый скрылся, выбросив оружие.

Преступление раскрыто по горячим следам. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Рязанец признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд.

Ранее убийство попало на видео.