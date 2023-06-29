В рязанской школе № 75 открыли набор в десятый класс

В Рязани в школе № 75 открыли набор в десятый класс. Об этом РЗН. инфо сообщили родители девятиклассников.

В четверг, 29 июня, в школе прошла встреча с замглавой по соцвопросам администрации Рязани Ларисой Крохалевой.

«Лариса Анатольевна объявила об открытии одного десятого общеобразовательного класса в школе», — заявили родители.

Замначальника управления образования Татьяна Сарычева сообщила, что кабинет для десятиклассников нашли.

Напомним, что в апреле 2023 года девятиклассникам школы № 75 объявили, что учебное учреждение не планирует открывать в предстоящем учебном году десятые классы. Свое решение руководство объяснило тем, что школе предстоит принять десять первых классов, из-за чего она будет переполнена.

Родители детей возмутились принудительным переводом и написали заявление в прокуратуру. В ведомстве пообещали решить конфликт до начала июля.