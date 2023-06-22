Рязанская прокуратура пообещала разрешить конфликт в школе № 75 до начала июля

Рязанская прокуратура пообещала разрешить конфликт в школе № 75 до начала июля. Об этом РЗН. инфо рассказали родители учащихся.

В среду, 21 июня, в облпрокуратуре прошла встреча родителей учеников школы № 75 с зампрокурором Рязанской области Екатериной Банниковой и начальником управления генпрокуратуры Натальей Ростовцевой.

По словам родителей, в прокуратуре подчеркнули, что планируют разрешить сложившуюся проблему без ущемления прав детей до начала июля, ориентируясь на дату вручения аттестатов. Однако так и не назвали, какие конкретные шаги предпринимаются с их стороны.

«Прямых заявлений от них не было, но подметили, что вопрос решается поэтапно и будет решен», — добавили рязанцы.

Кроме того, родители сообщили, что генпрокуратура контролирует вопрос со строительством новой школы в районе ДПР-7, 7А и ситуацией с закрытием старших классов в школе № 75.

Также родители поделились, что 22 и 23 июня в школе будут проводиться встречи с заместителем главы администрации города по социальным вопросам Ларисой Крохалевой.

Напомним, что в апреле 2023 года девятиклассникам школы № 75 объявили, что учебное учреждение не планирует открывать в предстоящем учебном году десятые классы. Свое решение руководство объяснило тем, что школе предстоит принять десять первых классов, из-за чего она будет переполнена.

Родители детей возмутились принудительным переводом и написали заявление в прокуратуру.