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В Москве ввели режим контртеррористической операции
В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении НАК.

Контртеррористическая операция предполагает режим, который допускает ряд мер и временных ограничений: проверку документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановку работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Также возможен запрет на продажу оружия и алкоголя.

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