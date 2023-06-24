Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже», сообщает РИА Новости.
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже», сообщает РИА Новости.
В военном ведомстве попросили бойцов «Вагнера» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
Напомним, заявление руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела за призывы к вооруженному мятежу.
В Москве усилили меры безопасности.
Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам.