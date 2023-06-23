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В отношении Пригожина возбудили уголовное дело за призывы к вооруженному мятежу

Заявление руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Евгений Пригожин 23 июня заявил о том, что минобороны России ударили по лагерям, где располагались бойцы ЧВК. По словам основателя военной кампании, его бойцы понесли «огромное количество жертв». Он пригрозил ответным уничтожением «любых блокпостов и авиации» Минобороны России.

Вскоре в Минобороны России прокомментировали, что заявления Пригожина не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».

В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.