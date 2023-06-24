Путин выступит с обращениям к россиянам
В ближайшее время ожидается обращение президента России Владимира Путина к жителям страны.
В ближайшее время ожидается обращение президента России Владимира Путина к жителям страны.
Об этом в субботу, 24 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Напомним, заявление руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела за призывы к вооруженному мятежу.
В Москве усилили меры безопасности.