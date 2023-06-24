В Москве усилили меры безопасности

В Москве усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, введен контроль на дорогах. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, введен контроль на дорогах. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Собянин призвал жителей отнестись к этому с пониманием.

Напомним, заявление руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела за призывы к вооруженному мятежу.