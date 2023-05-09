Мурашко рассказал о состоянии Захара Прилепина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии писателя и политика Захара Прилепина, который был госпитализирован и прооперирован после покушения. Об этом министр сообщил РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии писателя и политика Захара Прилепина, который был госпитализирован и прооперирован после покушения. Об этом министр сообщил РИА Новости.

«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — отметил Мурашко.

Напомним, автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.