Мурашко рассказал о состоянии Захара Прилепина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии писателя и политика Захара Прилепина, который был госпитализирован и прооперирован после покушения. Об этом министр сообщил РИА Новости.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии писателя и политика Захара Прилепина, который был госпитализирован и прооперирован после покушения. Об этом министр сообщил РИА Новости.
«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — отметил Мурашко.
Напомним, автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.
Прилепин прокомментировал покушение на себя.