Суд на два месяца арестовал подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова. Его подозревают в покушении на Захара Прилепина.

Видео опубликовала Генпрокуратура России. Ранее СК предъявил Пермякову обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области.

Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Позже объявили, что задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Украины. Он признался, что его завербовали для убийства Прилепина.