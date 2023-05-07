Писатель Захар Прилепин прокомментировал покушение на себя

Писатель Захар Прилепин прокомментировал покушение на себя. Публикацию он оставил в собственном Telegram-канале.

По его словам, погибший при взрыве Александр Шубин сидел справа на пассажирском кресле, а за рулем находился он сам. Взрыв же произошел под колесом под пассажирским креслом.

«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин.

Также он отметил, что ему сообщили, что всего мин было две. «Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», — заявил писатель.

Он подчеркнул, что перед трагедией высадил свою дочь.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Возбуждено уголовное дело. Следком квалифицировал произошедшее, как теракт.