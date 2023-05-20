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Прилепин приступит к первому этапу реабилитации
Писатель и политик Захар Прилепин, на которого было совершено покушение, готовится приступить к первому этапу реабилитации после проведенных хирургических операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

Писатель и политик Захар Прилепин, на которого было совершено покушение, готовится приступить к первому этапу реабилитации после проведенных хирургических операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

Сообщается, что после операции Прилепин уже может присаживаться.

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — рассказали в пресс-службе.

Состояние писателя стабильное, пока он остается в палате интенсивной терапии.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 9 мая, рассказал о самочувствии Захара Прилепина из его больничной палаты. Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.