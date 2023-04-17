Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
14°
Втр, 18
14°
Срд, 19
17°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 79.95 / 84.05 17/04 16:20
Нал. EUR 88.55 / 89.98 17/04 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
6 780
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
2 631
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
3 059
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
8 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Родители девятиклассников рязанской школы № 75 заявили об ежедневном давлении на их детей

Родители девятиклассников 75 школы рассказали, что на их детей каждый день давят с требованием выбрать школу.

Как сообщили родители корреспонденту РЗН. Инфо, каждый день на уроки к девятиклассникам приходят то директор, то классный руководитель и просят срочно выбрать школу для перевода.

«Сегодня (17 апреля -прим. ред.) уже сказали, что срочно составляют списки и нужно до конца учебного дня выбрать профиль, по которому каждый хочет учиться в 10 классе. Делается это для того, чтобы посчитать, сколько человек и куда пристроить. Если девятиклассник не озвучит профиль, то, как сказал классный руководитель, дети сами будут решать как и куда попадут, но уже без помощи директора», — рассказала мама девятиклассницы.

Родители сообщили, что в пятницу, 14 апреля, они собирались у детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой. На встрече присутствовали родители, директор школы Виталий Еремкин, замначальника управления образования Татьяна Сарычева и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова.

По словам родителей, директор и представители управления образования настаивали, что девятиклассникам нужно переходить в другие школы и они «ничего сделать не могут».

Напомним, 11 апреля прошло собрание в 75 школе, где родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Рязанцы возмутились принудительным переводом их детей. Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей и рассказали, почему закрытие десятого класса не поможет чиновникам.