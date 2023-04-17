Родители девятиклассников рязанской школы № 75 заявили об ежедневном давлении на их детей

Родители девятиклассников 75 школы рассказали, что на их детей каждый день давят с требованием выбрать школу.

Как сообщили родители корреспонденту РЗН. Инфо, каждый день на уроки к девятиклассникам приходят то директор, то классный руководитель и просят срочно выбрать школу для перевода.

«Сегодня (17 апреля -прим. ред.) уже сказали, что срочно составляют списки и нужно до конца учебного дня выбрать профиль, по которому каждый хочет учиться в 10 классе. Делается это для того, чтобы посчитать, сколько человек и куда пристроить. Если девятиклассник не озвучит профиль, то, как сказал классный руководитель, дети сами будут решать как и куда попадут, но уже без помощи директора», — рассказала мама девятиклассницы.

Родители сообщили, что в пятницу, 14 апреля, они собирались у детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой. На встрече присутствовали родители, директор школы Виталий Еремкин, замначальника управления образования Татьяна Сарычева и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова.

По словам родителей, директор и представители управления образования настаивали, что девятиклассникам нужно переходить в другие школы и они «ничего сделать не могут».

Напомним, 11 апреля прошло собрание в 75 школе, где родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Рязанцы возмутились принудительным переводом их детей. Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей и рассказали, почему закрытие десятого класса не поможет чиновникам.