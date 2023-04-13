Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей

В четверг, 13 апреля, родители учащихся 75 школы собрались у школы, чтобы подписать жалобы, которые они отправят в восемь ведомств.

Родители 6-9 классов составили коллективные жалобы о грубом нарушении прав детей уполномоченной по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной, уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, председателю СК России Александру Бастрыкину, в администрацию Рязани, в региональную прокуратуру, генпрокурору России Игорю Краснову, начальнику управления образования и министру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной.

Напомним, 11 апреля прошло собрание в 75 школе, где родителям сказали о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Рязанцы возмутились принудительным переводом их детей.