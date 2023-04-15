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Мэрия: с родителями девятиклассников школы № 75 проходят индивидуальные встречи
На базе школы № 75 продолжаются индивидуальные консультации с родителями учеников 9-х классов по вопросам перевода детей на обучение в ближайшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На базе школы № 75 продолжаются индивидуальные консультации с родителями учеников 9-х классов по вопросам перевода детей на обучение в ближайшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На встречах обсуждается перевод детей с учетом выбранного профиля довузовской подготовки. Представители управления образования и директора школ №№ 72 и 63 рассказали об особенностях организации образовательного процесса в учреждениях. Как отметила и. о. начальника управления образования Наталья Смирнова, «каждая ситуация индивидуальна, и для каждой семьи будут искать свой путь».

В школах работает сильный педагогический состав, который окажет полное сопровождение в вопросах адаптации детей.

«Но мы идем дальше: наша задача сейчас — помочь детям и родителям правильно определить свой будущий профессиональный путь и правильно выбрать профиль обучения. Также подтверждаем готовность при коллективном решении родителей организовать переход в ближайшие школы целыми классами», — подчеркнула Смирнова.

В управлении образования отметили, что для детей и родителей запланированы встречи и знакомство с коллективом и активом школ №№ 72 и 63.

Следующие индивидуальные встречи с заинтересованными лицами пройдут с 17 по 19 апреля.

Напомним, 11 апреля прошло собрание в 75 школе, где родителям сказали о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Рязанцы возмутились принудительным переводом их детей. Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей.