Стало известно, почему к стрелку из Рыбновского района приезжала полиция

Стало известно, почему к стрелку из Рыбновского района приезжала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в среду, 6 декабря, полицейские приехали к 47-летнему мужчине с обыском — он подозревается в незаконном обороте оружия. Когда мужчина увидел под окнами своего дома полицейских, взялся за иностранное ружье и открыл по ним огонь. В результате пуля попала в сотрудника МВД Максима Розанова, он скончался на месте.

Квартиру, где забаррикадировался подозреваемый, взяли штурмом. Его задержали и увезли на допрос.