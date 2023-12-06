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Возбуждено уголовное дело после стрельбы в Рязанской области
Инцидент произошел в среду, 6 декабря. Погиб полицейский.

В прокуратуре прокомментировала стрельбу в Рязанской области. Инфомация появилась в Telegram-канале ведомства по Рязанской области.

«Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции», — указано в публикации.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал прокурор региона Дмитрий Коданев. Ход и результаты расследования взяты на контроль.

Также инцидент прокомментировали в региональном управлении Следкома. «Следователи и криминалисты следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Руководитель следственного управления В.А. Никешкин на месте происшествия осуществляет координацию работы следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).», — заявили в ведомстве.