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112: к мужчине, застрелившему полицейского в Рязанской области, приезжали сотрудники из Вологды

К мужчине, застрелившему полицейского в Рязанской области, приезжали сотрудники из Вологды. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Отмечается, что командированные правоохранители должны были провести оперативные мероприятия у 47-летнего мужчины. Увидев полицейских на пороге, он открыл огонь. Погиб сотрудник МВД Максим Розанов.

Стрелка задержали. Из-за произошедшего была перекрыта трасса М-5, сейчас движение возобновили.