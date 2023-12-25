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Павильон «Животноводство» в рязанском Торговом городке реконструируют почти за 119 миллионов рублей
Подрядчики должны установить системы водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения, а также провести земляные работы и выполнить реконструкцию здания.

В Рязани павильон «Животноводство» в Торговом городке реконструируют почти за 119 миллионов рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — областная библиотека имени Горького. Начальная цена контракта — 118 миллионов 661 тысяча 727 рублей.

Подрядчики должны установить системы водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения, а также провести земляные работы и выполнить реконструкцию здания.

Ремонт должны завершить в течение девяти месяцев с момента заключения контракта.

Одноэтажное здание построили в 1995 году. Оно относится к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место „Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом“».

Напомним, обновленный Торговый городок открыли в Рязани в июне. Позже сообщили, что в него вернут ярмарку. В конце ноября стало известно, что в Торговом городке до конца года откроют еще три павильона.