В рязанском Торговом городке до конца года откроются еще три павильона

В рязанском Торговом городке до конца года откроются еще три павильона. Об этом сообщил зампред облправительства Артем Никитин.

По его словам, реконструкцию Торгового городка завершат до конца 2024 года. В эти выходные там откроется новый павильон «Резиденция традиций». Он расположится в бывшем павильоне «Облпотребсоюз».

В павильоне будет постоянная экспозиция с работами рязанских мастеров, а также зона мастер-классов.

Отмечается, что в декабре в Торговом городке откроют павильон с чайной и музеем чая и филиал Музея истории молодежного движения.

Напомним, сейчас в Торговом городке работают пять павильонов. Всего их будет 20.