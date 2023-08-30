В рязанский Торговый городок вернут ярмарку

В среду, 30 августа, в «Точке кипения» зампред регионального правительства Артем Никитин сообщил, что в Торговый городок вернут ярмарку.

По словам Никитина, места для продавцов организуют в 2024 году.

Кроме того, Артем Никитин отметил, что в павильонах будут размещены рестораны, кафе, магазины с сувенирами, МФЦ, филиал библиотеки имени Горького. А также в павильоне «Облпотребсоюз» будут проводиться выставки и мастер-классы по народным художественным промыслам Рязанской области: михайловское кружево, скопинская керамика, кадомский вениз, шиловская лоза.