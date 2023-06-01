В Рязани открыли обновленный Торговой городок

Там организовали выставку советских автомобилей, ярмарку, мастер-классы и концертную программу.

В четверг, 1 июня, в Рязани открыли обновленный Торговый городок. Там организовали выставку советских автомобилей, ярмарку, мастер-классы и концертную программу.

В павильонах, расположенных в Торговом городке, рязанские мастера представили свою продукцию: скопинскую керамику, михайловское кружево и кадомский вениз.

Павел Малков отметил, что Торговый городок станет одной из ключевых точек большого пешеходного маршрута, который пройдёт через центр Рязани.

«Мы находимся в замечательном месте, очень мало кто из регионов может похвастаться своим собственным ВДНХ. С сегодняшнего дня территория Торгового городка полностью открыта для всех желающих. Это знаковое место, с которым связано много событий из истории города и области. Здесь размещались главные достижения и успехи разных отраслей экономики Рязанской области. Торговый городок внесен в единый реестр памятников истории культуры народов Российской Федерации, получил статус достопримечательного места», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что восстановительные работы идут полным ходом, продолжается реставрация здания и благоустройство территории, половина объектов в скором времени откроется.

«Здесь появятся рестораны, кафе, музеи, библиотека, МФЦ и другие интересные локации. В следующем году реконструкция полностью завершится», — заключил Малков.

Власти пообещали еженедельно проводить в Торговом городке развлекательные мероприятия.