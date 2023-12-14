В Рязани планируется объединить школу № 75 со школой в Олимпийском городке

В четверг, 14 декабря, на заседании гордумы мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что город планирует объединить школы № 75 и в Олимпийском городке.

Депутат Галина Трушина уточнила, как планируется укомплектовывать школу № 75 в 2024 году.

Мэр Виталий Артемов отметил, что на сегодняшний день анализируются закрепленные территории к школе № 75. А также планируется дополнительно обустроить еще четыре кабинета.

Кроме того, мэр подчеркнул, что в ближайшее время рассмотрят вопрос о создании комбинации двух школ с последующей доставкой детей на автобусах в школу из № 75 в Олимпийский городок.

Напомним, что в апреле 2023 года девятиклассникам школы № 75 объявили, что учебное учреждение не планирует открывать в предстоящем учебном году десятые классы. Свое решение руководство объяснило тем, что школе предстоит принять десять первых классов, из-за чего она будет переполнена.

Родители детей возмутились принудительным переводом и написали заявление в прокуратуру. В ведомстве пообещали решить конфликт до начала июля.

На учебный год 2023-2024 открыли один десятый класс.