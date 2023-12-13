В отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование по делу о гибели ребенка в перинатальном центре
Преследование прекращено «в связи с непричастностью к совершению преступления».
В отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование по делу о гибели ребенка. Об этом пишет «Вид Сбоку».
Отмечается, что преследование прекращено «в связи с непричастностью к совершению преступления».
Напомним, Легостаеву уволили после смерти младенца в медучреждении. Позже ее решили восстановить в должности.
Ранее мать погибшего младенца сообщила официальную причину смерти сына в рязанском перинатальном центре.