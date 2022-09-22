Врача Татьяну Легостаеву восстановили в рязанском перинатальном центре

Врача Татьяну Легостаеву восстановили в рязанском перинатальном центре. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

21 сентября суд рассмотрел дело по иску Татьяны Легостаевой к ГБУ «Областной клинический перинатальный центр».

Истица требовала признать незаконными и отменить приказы об увольнении, восстановить ее на работе, признать запись об увольнении в трудовой книжке недействительной, аннулировать запись и взыскать с медучреждения зарплату за время прогула, а также выплатить компенсацию морального вреда и начислить и уплатить страховые взносы, судебные расходы.

Суд удовлетворил требования. Легостаеву восстановили на работе, признали запись в трудовой книжке об увольнении недействительной, возложили на перинатальный центр обязанность аннулировать данную запись, а также начислить и уплатить страховые взносы.

Требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда суд удовлетворил частично в части уменьшения заявленных истицей сумм.

С ответчика взыскали судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя, а также госпошлину.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение месяца.

Напомним, завотделения патологии рязанского перинатального центра Татьяну Легостаеву уволили после смерти младенца в медучреждении.