Вероника Инзина сообщила официальную причину смерти сына в рязанском перинатальном центре

Вероника Инзина сообщила официальную причину смерти сына в рязанском перинатальном центре. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

"Причиной смерти Инзина М.О., 02.12.2021, явилась полнорганная недостаточность, развившаяся как осложнение установленного комплекса повреждений головы и шеи (закрытой черепно-мозговой травмы и травмы шейного отдела позвоночника)", — отмечается в посте.

Также рязанка напомнила, что ранее были версии — коронавирус, ВУИ (внутриутробная инфекция), гипоксия — асфиксия, которые не подтвердились.