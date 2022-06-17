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Прокуратура обжаловала новый оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве экс-полицейского из Скопина
Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в январе 2017 года.

Прокуратура обжаловала оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве бывшего полицейского из Скопина Николая Литвинова. Об этом пишет «Новая газета».

Мужчин недавно судили уже второй раз, а 25 мая присяжные оправдали их. Надзорный орган подал апелляцию на это решение.

Напомним, двух мужчин обвиняли в убийстве экс-полицейского Николая Литвинова. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в январе 2017 года. В феврале 2021 года присяжные уже вынесли оправдательный вердикт, однако приговор отменили.