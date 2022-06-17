Прокуратура обжаловала новый оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве экс-полицейского из Скопина

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в январе 2017 года.

Прокуратура обжаловала оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве бывшего полицейского из Скопина Николая Литвинова. Об этом пишет « Новая газета ».

Мужчин недавно судили уже второй раз, а 25 мая присяжные оправдали их. Надзорный орган подал апелляцию на это решение.

Напомним, двух мужчин обвиняли в убийстве экс-полицейского Николая Литвинова. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в январе 2017 года. В феврале 2021 года присяжные уже вынесли оправдательный вердикт, однако приговор отменили.