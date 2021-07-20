Подозреваемым в убийстве бывшего полицейского в Скопине отменили оправдательный приговор
В настоящее время дело вновь поступило в рязанский облсуд для рассмотрения.
Подозреваемым в убийстве бывшего полицейского в Скопине отменили оправдательный приговор. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба рязанского областного суда.
В настоящее время дело вновь поступило в рязанский облсуд для рассмотрения.
Ранее присяжные оправдали двух скопинцев, обвиняемых в убийстве экс-полицейского. Вышедшего на пенсию Николая Литвинова застрелили в гаражах Автозаводского микрорайона Скопина в 2017 году.