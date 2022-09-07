Александр Логунов не стал обжаловать свой арест по делу о распространении порнографии

31 августа Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину на полтора месяца.

Муж пропавшей рязанки, Александр Логунов, не стал обжаловать свой арест по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает Басманный суд.

Согласно картотеке, 6 сентября постановление об избрании меры пресечения в виде ареста вступило в законную силу.

Напомним, Логунова задержали 30 августа. Ему предъявили обвинение в распространении порнографических материалов. 31 августа Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину на полтора месяца.

Ранее сообщалось, что Логунова задержали по подозрению в убийстве своей жены, Елены Логуновой. Женщина пропала 25 июля 2021 года.