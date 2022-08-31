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Мужа пропавшей Елены Логуновой заключили под стражу на полтора месяца

Мужа пропавшей год назад рязанки Александра Логунова арестовали на полтора месяца. Об этом сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Меру пресечения Логунову назначили в среду, 31 августа. Логунова заключили под стражу на один месяц и 15 суток. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ.

Напомним, ранее рязанцу было предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.

Также ранее стало известно, что было найдено тело его пропавшей супруги. Информация пока не подтвердилась официально.