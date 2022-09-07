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Рязанец Александр Логунов написал явку с повинной
Ранее его заключили под стражу на полтора месяца за распространение порнографии.

Александр Логунов написал явку с повинной. Об этом говорится в постановлении об аресте мужа пропавшей рязанки.

На заседании Логунов и его адвокат требовал не арестовывать подсудимого.

«При этом указали, что Логунов от участия в следственных действиях не отказывался, противодействие следствию не оказывал. Задержание произведено незаконно. Явка с повинной, представленная в материалы дела была написана под давлением» — говорится в документе.

Ранее Логунова арестовали за распространение порнографии. Он не стал обжаловать арест.