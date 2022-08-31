ТАСС: столичный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Александра Логунова

Следователи просят Басманный суд Москвы отправить в СИЗО Александра Логунова. Об этом в среду, 31 августа,
Известно, что Логунову предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.
«В Басманный районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
Также уточняется, что ходатайство рассмотрят в ближайшее время.
Ранее ряд СМИ написали, что муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой был задержан по подозрению в убийстве девушки. Позже на допросе он дал признательные показания.