ТАСС: столичный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Александра Логунова

Его обвиняют в распространении порнографических материалов.

Следователи просят Басманный суд Москвы отправить в СИЗО Александра Логунова. Об этом в среду, 31 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Известно, что Логунову предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.

«В Басманный районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Логунова А. С. , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов»)", — рассказали в пресс-службе.

Также уточняется, что ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

Ранее ряд СМИ написали, что муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой был задержан по подозрению в убийстве девушки. Позже на допросе он дал признательные показания.