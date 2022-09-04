Пиролог озвучил причины лесных пожаров под Рязанью

Директор красноярского Центра лесной пирологии Роман Котельников рассказал, почему Рязанская область серьезно пострадала от природных пожаров летом. Его слова приводит «Российская газета».
Котельников считает, что непосредственной причиной пожаров в регионе стал человек.
«Возгорания от гроз происходят ежегодно, но доля их небольшая. Основной причиной остается человек. До 90% пожаров возникает из-за деятельности человека. Если говорить о причинах пожаров под Рязанью, я все-таки склоняюсь к версии человеческого фактора», — отметил пиролог.
Специалист пояснил, почему ущерб от пожаров в регионе оказался таким значительным. По его словам, по сравнению с Сибирью, площади пожаров под Рязанью небольшие. Однако с учетом плотности населенных пунктов и хозяйственных объектов ценность леса значительно выше.
«Каждый гектар имеет значение, и почти любой пожар будет критичным», — сказал специалист.
Напомним, накануне врио губернатора области Павел Малков заявил, что угрозы пожаров для населенных пунктов нет. Ранее Малков называл причинами возгораний природные явления.
В Рязанской области набирают волонтеров для тушения природных пожаров.