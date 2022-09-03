Малков заявил, что угрозы пожара ни для одного населенного пункта Рязанской области нет

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что угрозы пожара ни для одного населенного пункта нет. Об этом он заявил во время пресс-подхода 3 сентября после заседания правительственной комиссии.
По его словам, сейчас остался только один очаг, откуда до ближайшего населенного пункта несколько километров.
«Много фотографий в соцсетях, где показывают зарево где-то на горизонте. Все это достаточно далеко, и зарево это возникает в том числе оттого, что пожарные работают, а встречный пал дает достаточно яркую картинку. Сейчас никакой угрозы ни для одного населенного пункта нет», — пояснил Малков.
Также ситуацию с пожарами в регионе прокомментировал замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.
«Мы имеем локацию в районе нежилого населенного пункта Чарус, именно там сейчас у нас активная фаза очага, которую мы сегодня, надеюсь, локализуем и будем дотушивать. Все остальные очаги у нас локализованы. По двум очагам (а у нас их всего четыре) готовится ликвидация к вечеру», — отметил Аноприенко.
Он добавил, что авиация продолжает работать, из-за сильного ветра накануне были перебросы огня, но были ликвидированы. Те перебросы, которые возникли за ночь, точечно отрабатываются авиацией.
Напомним, ранее глава Касимовского района Иван Бахилов опроверг информацию СМИ о том, что жителей села Лубяники готовят к эвакуации из-за лесных пожаров.