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В Рязанской области набирают волонтеров для тушения природных пожаров
В Рязанской области набирают добровольцев для тушения лесных пожаров в Касимовском районе. Об этом сообщается в группе Экологического рязанского альянса.

В Рязанской области набирают добровольцев для тушения лесных пожаров в Касимовском районе. Об этом сообщается в группе Экологического рязанского альянса.

«Вы, наверное, в курсе, что огонь теперь идет в сторону Брыкина Бора. Очень нужны люди для тушения пожара в деревни Лубяники и Чарус (это рядом). Правильно одетые, с опытом работы на лесных пожарах. Иметь ранец, лопату. Коврик, спальник (если с ночевкой), перекусы», — говорится в сообщении.

Задача волонтера — караулить и вместе с лесниками не дать огню перейти полосы. Желающим помочь просят писать координатору группы Михаилу в WatsApp по номеру телефона +7 (953) 741-69-89.

Напомним, 3 сентября врио губернатора области Павел Малков заявил, что угрозы пожара ни для одного населенного пункта в регионе нет.