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Малков назвал возможные причины лесного пожара в Рязанской области
Он сделал заявление в эфире телеканала «Россия-24».

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков назвал возможные причины лесного пожара в регионе. Об этом он сообщил телеканалу «Россия-24».

По его словам, пожар начался «по естественным причинам», однако не исключил поджогов в некоторых местах.

«Пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Он возник в такой зоне, куда добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы. Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги. Именно когда пожар занял большую территорию, были отдельные точки, которые отстояли достаточно далеко от основной массы пожара», — заявил Малков. Он отметил, что вопросом занимаются компетентные органы.

Также врио главы региона сообщил, что при тушении пожаров не пострадал ни один человек.