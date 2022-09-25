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В Рыбновском районе собрали вторую группу мобилизованных
В субботу, 24 сентября, около военного комиссариата по Рыбновскому району собрали вторую группу резервистов. Получившие повестки после объявления частичной мобилизации прибыли в военкомат.

В субботу, 24 сентября, около военного комиссариата по Рыбновскому району собрали вторую группу резервистов. Получившие повестки после объявления частичной мобилизации прибыли в военкомат, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Провожать мужчин пришли их родные, друзья и коллеги.

Накануне из Рыбновского района отправили 18 человек — первую группу мобилизованных в учебный центр для боевой подготовки.

Напомним, накануне в Шацке отправили третью партию мобилизованных.

Скопинский военкомат также отправил группу мужчин, призванных по мобилизации.

В России президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призовут в общем 300 тысяч резервистов. Минобороны разъяснило, кто войдет в этот состав.

Вопросы по мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Также работает телеграм-бот «Мобилизация. Рязанская область».