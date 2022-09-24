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В Шацке отправили третью партию мобилизованных
В субботу, 24 сентября, военный комиссар Шацка, Шацкого и Чучковского районов Олег Пронин проводил 35 военнообязанных в запасе из Шацкого и Чучковского районов в учебный центр. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 24 сентября, военный комиссар Шацка, Шацкого и Чучковского районов Олег Пронин проводил 35 военнообязанных в запасе из Шацкого и Чучковского районов в учебный центр. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Это уже третья отправка Шацкого военкомата.

«У нас со всеми работает обратная связь, Я дал свой номер личного телефона. Каждый может позвонить в любое время суток. Телефоны у призывников есть. Я уже видел фото, которые они присылают своим родным. Сегодня третья отправка, и наши ребята уже находятся в учебном центре. Они шлют фотографии родным, у них все хорошо. Их разместили, переодели, создали хорошие условия. Никаких вопросов нет. Никто не брошен… За всех переживаем. Поэтому 24 часа в сутки я на связи. Отвечу на любой вопрос. Разъясню ситуацию», — сказал Пронин.

Мобилизованных провожал благочинный Шацкого округа протоиерей Филипп Квасный. Он благословил мужчин на службу и пожелал с честью выполнить свой долг и вернуться домой.