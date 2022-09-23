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В Минобороны уточнили категории граждан, не попадающих под мобилизацию

Россиянам рассказали, кто не попадет под частичную мобилизацию. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщило Минобороны.

Так, от частичной мобилизации освобождаются:

— Сотрудники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

— Сотрудники российских операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации.

— В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации.

— В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение".