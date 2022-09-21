В России объявлена частичная мобилизация

В России объявлена частичная мобилизация. Об этом в обращении в среду, 21 сентября, заявил Владимир Путин.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

«Указ о частичной мобилизации подписан», — заявил Путин.

Президент заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Путин поручил главам регионов оказать содействие в работе военных комиссариатов.

«Граждане России, призванные на военную службу, получат статус, выплаты и все соцгарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — сказал президент.