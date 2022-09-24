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Скопинский военкомат отправил группу мужчин, призванных по мобилизации
В пятницу, 23 сентября, около военного комиссариата по Скопину, Скопинскому и Милославскому районам собирались мобилизованные.

В пятницу, 23 сентября, около военного комиссариата по Скопину, Скопинскому и Милославскому районам собирались мобилизованные. В учебный центр одной из воинских частей Рязани отправили группу мужчин, призванных по мобилизации, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Их провожали близкие и друзья.

«Я отправляюсь в войска с осознанием того, что я иду защищать свою семью. И это сейчас необходимо. Если мы не сделаем это там, война придет сюда», — сказал один из мобилизованных.

Напомним, накануне в Скопине заметили толпу у сборного пункта военкомата.

В Сасовском районе явка в военкомат составила почти 100%. Об этом сообщил военком по Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам Анатолий Котельников.