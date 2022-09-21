Бондарев: выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто служил
Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.
Выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто служил. Об этом
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев пояснил, что выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто прошел военную службу.
«Будут призываться только те, кто служил», — подчеркнул Бондарев.
Ранее председатель комитета по обороне депутат Андрей Картаполов рассказал, кого призовут в первую очередь.
В среду, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.