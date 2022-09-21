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Бондарев: выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто служил
Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто служил. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев пояснил, что выпускники военных кафедр не приравниваются к тем, кто прошел военную службу.

«Будут призываться только те, кто служил», — подчеркнул Бондарев.

Ранее председатель комитета по обороне депутат Андрей Картаполов рассказал, кого призовут в первую очередь.

В среду, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.