Глава комитета думы по обороне сообщил, кого призывут в первую очередь

Председатель комитета по обороне депутат Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Об этом он сообщил в интервью «Интерфаксу».

В заявлении каналу «Дума.тв» Картаполов подчеркнул, что речь идет о призыве чуть более 1% военнообязанных страны.

«В первую очередь речь идет о призыве военнообязанных, которые имеют военно-учетную специальность, востребованную на сегодня, те, кто имеют боевой опыт и те, кто служил в Вооруженных силах. Речь не идет о призыве срочников, студентов и многих других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — сказал Картаполов.