Шойгу объяснил задачи частичной мобилизации

Сергей Шойгу рассказал, что частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.

Шойгу объяснил задачи частичной мобилизации. Во время обращения в эфире телеканала «Россия 24» министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.

«То, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация», — сказал генерал армии.

Ранее президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Во время частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.