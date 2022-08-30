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Врио губернатора Малков раскритиковал работу министра транспорта Решетника
На заседании правительства Малков спрашивал у Решетника о продвижении ремонта на Северной окружной дороге.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков раскритиковал работу министра транспорта Вадима Решетника. Во вторник, 30 августа, на заседании правительства глава региона публично объявил выговор чиновнику.

Между ними состоялся диалог, который приводим целиком:

— Вадим Алексеевич, вы когда последний раз были на Северной дороге?

— Сегодня.

— И что там происходит?

— Завершается работа по монтажу ливневой канализации с засыпкой песочной смесью. В среду мы приступаем к формированию основания… Я надеюсь в течение недели мы накроем третью полосу асфальтом.

— Понятно. Вот вы установили там четыре веб-камеры. Вы в них смотрите?

— Павел Викторович, камеры установлены на участке работ, которые уже выполнены. Мы сегодня их развернем на те участки, где проводятся работы.

— Сколько вы провели там пресс-конференций? Я вам давал такое поручение.

— Павел Викторович, на прошлой неделе находился в лесу, в Деулино, не смог провести на этой неделе…

— Сколько вы провели пресс-конференций?

— Одну.

— Сколько на ней участвовало СМИ?

— Два.

— Вы не выполнили мое поручение, я прошу это отметить и соответствующую дисциплинарную ответственность.

Малков указал причины наказания.

«Во-первых веб-камеры, которые показывают, что мы ничего не делаем. Во-вторых, никакой работы со СМИ… Вот и вся работа ваша», — заключил Малков.

Напомним, ремонт Северной окружной дороги начали в июне 2022 года. Врио губернатора Малков поручил организовать круглосуточную работу по ремонту. Но рязанцы высказывали недовольство отсутствием рабочих на участке. Первая камера, которую установили для наблюдения за ремонтом, сломалась в тот же день.