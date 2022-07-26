Малков поручил министру транспорта лично организовать круглосуточную работу на Северной окружной дороге в Рязани

Врио губернатора рассказал, что получает шквал жалоб на Северную окружную, которые касаются низких темпов ремонтных работ и плохой организации движения.

Павел Малков поручил министру транспорта лично организовать круглосуточную работу на Северной окружной дороге в Рязани. Об этом врио губернатора заявил во вторник, 26 июля, на заседании правительства.

Глава региона рассказал, что получает шквал жалоб на Северную окружную, которые касаются низких темпов ремонтных работ и плохой организации движения.

«Последствия уже все видели, все знают, что там произошло. Съезды на ремонтируемые участки обозначены плохо, особенно по ночам их плохо видно. Реальность с докладами не совпадает. У меня есть видео, как в субботу работы там полностью закончились в 17 часов. Все встали и ушли. Мы договаривались о другом», — подчеркнул Малков.

Он поручил министру транспорта Вадим Решетнику выехать на объект.

«Камер там нет, ежедневной информации нет, планов ремонтов нет. Поезжайте на место, лично организуйте процесс с учетом моих поручений. Чтобы работы там велись круглосуточно, если надо — усильте подрядчика. Если не справляется — поменяйте. И там пообщайтесь со СМИ и дайте комментарии», — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в минтрансе сообщили, что к зиме на Северной окружной откроют все полосы для движения.