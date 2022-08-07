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Рязанский минтранс назвал комментарий ТКР встречей с журналистами
В пятницу, 5 мая, на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог появились некоторые подробности о реконструкции Северной окружной. В частности, речь шла о том, что на дороге откроют третью полосу для движения.

В пятницу, 5 мая, на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог появились некоторые подробности о реконструкции Северной окружной. В частности, речь шла о том, что на дороге откроют третью полосу для движения.

Комментарий каналу ТКР минтранс назвал встречей с журналистами по поручению врио губернатора Павла Малкова. Однако, судя по новостям региональных СМИ и фотографиям с личной страницы Вадима Решетника, других журналистов на встречу не пригласили.

Напомним, врио губернатора Павел Малков 26 июля отчитал Решетника за организацию ремонтных работ на Северной окружной.

Он поручил проводить реконструкцию круглосуточно, потому что получает «шквал жалоб» на Северную окружную. Также Малков сказал о необходимости встречи со СМИ для комментариев.