Рязанцы возмутились отсутствием рабочих на Северной окружной дороге
Рязанцы обратили внимание на отсутствие рабочих на Северной окружной, хотя там должна идти реконструкция дороги. Пост опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани» в воскресенье, 17 июля.
Рязанцы обратили внимание на отсутствие рабочих на Северной окружной, хотя там должна идти реконструкция дороги. Пост опубликован в группе «
«Минтранс Рязанской области, о каких трех сменах шла речь? Вы писали, что ночью не можете работать, вам свет нужен? Так вот, сейчас светло, где работа? Три единицы техники и ни одного рабочего!» — возмутился автор сообщения.
Напомним, минтранс сообщал, что реконструкция Северной окружной дороги будет идти до 2023 года.