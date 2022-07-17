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Рязанцы возмутились отсутствием рабочих на Северной окружной дороге
Рязанцы обратили внимание на отсутствие рабочих на Северной окружной, хотя там должна идти реконструкция дороги. Пост опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани» в воскресенье, 17 июля.

Рязанцы обратили внимание на отсутствие рабочих на Северной окружной, хотя там должна идти реконструкция дороги. Пост опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани» в воскресенье, 17 июля.

«Минтранс Рязанской области, о каких трех сменах шла речь? Вы писали, что ночью не можете работать, вам свет нужен? Так вот, сейчас светло, где работа? Три единицы техники и ни одного рабочего!» — возмутился автор сообщения.

Напомним, минтранс сообщал, что реконструкция Северной окружной дороги будет идти до 2023 года.